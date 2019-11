Landwirte aus der Region protestieren am Dienstag in Berlin

Aus der Grafschaft und dem Emsland sind am Montag 140 Traktoren und mehr als 750 Landwirte nach Berlin gereist. Unter anderem starteten neun Traktoren ihre Reise in die Hauptstadt von Grasdorf aus, weitere Gruppen begannen die Fahrt in Gildehaus und Laar.