Empfehlung - Landtechnik-Spezialist Krone macht Motortuning möglich

Spelle Wesentliche Aspekte der Neuentwicklung stellten Heiner Brüning, Leiter der MBK-Geschäftsentwicklung (Business Development) sowie die Teilprojektleiter Monika Streif und Tobias Krüßel vor. Dabei geht es um das legale Motortuning, bei dem Landwirte und Lohnunternehmen die Möglichkeiten haben, für einen definierten Zeitraum eine zusätzliche Motormehrleistung für den Feldhäcksler BX 680 online in dem neuen E-Solutions-Shop im ebenfalls neuen „mykrone.green“-Portal einzukaufen und auf der Maschine freizuschalten. Mit nur wenigen Klicks auf dem Handy oder am heimischen PC kann der Maschinenbesitzer dem Häcksler zusätzliche 43 bis 88 PS spendieren, um so effizienter Lastspitzen durch zum Beispiel außergewöhnlich starke Bestände oder kurzfristige Aufträge abarbeiten zu können. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/landtechnik-spezialist-krone-macht-motortuning-moeglich-326393.html