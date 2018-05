Empfehlung - Landschaftsmedaille für Ludwig Remling und Michael Sänger

Lingen. Die beiden Geehrten sind seit 2004 der 13. und 14. Träger der Auszeichnung. Ihre Medaillen verleihe die Emsländische Landschaft nur sehr sparsam und nur an ganz besondere Menschen, betonte Präsident Hermann Bröring im Professorenhaus in Lingen und zitierte aus den Richtlinien: „Die Landschaftsmedaille kann an Persönlichkeiten vergeben werden, die sich um die Kultur- und Heimatpflege sowie die regionale Forschung der Region Emsland/Grafschaft Bentheim in herausragender Weise verdient gemacht haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/landschaftsmedaille-fuer-ludwig-remling-und-michael-saenger-236234.html