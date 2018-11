Empfehlung - Landmaschinen im Minutentakt in Meppen versteigert

Meppen Die Auktionshalle auf dem Gelände von Ritchie Bros. im Industriegebiet an der A31 in Meppen-Versen ist gut besucht. Vom Traktor über Mähdrescher bis zur Futtererntemaschine wirdalles versteigert, was landwirtschaftliche Unternehmen für ihre Arbeit benötigen. Landwirte und Unternehmer aus ganz Europa sind gekommen, um direkt mitzubieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/landmaschinen-im-minutentakt-in-meppen-versteigert-268527.html