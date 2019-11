Empfehlung - Landkreise prangern am Aktionstag Gewalt gegen Frauen an

Nordhorn/Meppen Im vergangenen Jahr wurden in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim 1012 Straftaten im Kontext mit häuslicher Gewalt gemeldet, 2017 waren es 965 Fälle. Dies geht aus einer aktuellen Meldung der Polizei hervor. Opfer der Gewalttaten sind in den überwiegenden Fällen Frauen. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, findet am morgigen Montag, 25. November, Aktionen in der Region zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/landkreise-prangern-am-aktionstag-gewalt-gegen-frauen-an-331220.html