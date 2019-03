Empfehlung - Landhaus-Brauerei aus Lünne produziert Bier für Osnabrück

Osnabrück/Lünne Ende 2018 drohte Osnabrück, was Bier angeht, in einen Dornröschenschlaf zu sinken. Die Radeberger-Gruppe kündigte an, die Produktion des Osnabrücker Bieres einzustellen und die Marke „Osnabrücker Pils“ vom Markt zu nehmen. Auch wenn das Osnabrücker Bier seit 1987 in Dortmund gebraut wurde und seitdem ohnehin nur noch als Marke existierte, bedauerte mancher das Erlöschen eines weiteren Stücks Lokalkolorit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/landhaus-brauerei-aus-luenne-produziert-bier-fuer-osnabrueck-287545.html