Land fördert Städtebau in der Region mit 1,8 Millionen Euro

Insgesamt 1,8 Millionen Euro will das Land Niedersachsen in den Städtebau in Salzbergen im Kreis Emsland und Schüttorf, Grafschaft Bentheim, investieren. Die Gelder werden im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2019 bereitgestellt.