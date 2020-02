Laienspielschar Schapen zeigt „Pantüffelhelden“ auf Platt

Schapen Das Theaterteam der Laienspielschar Schapen hat unter der Leitung von Willi Brundiers die plattdeutsche Komödie „Pantüffelhelden“ einstudiert. Die Premiere hat die Truppe bereits am 1. Februar erfolgreich absolviert und freut sich nun auf die weiteren Aufführungen am Freitag, 7. Februar, Samstag, 8. Februar, Freitag, 14. Februar, sowie Samstag, 15. Februar, jeweils um 20 Uhr im Landgasthaus Rosken, Am Markt 2, in Schapen.

Das Stück dreht sich um die namensgebenden Pantoffelhelden Wolle und seine Freunde Fiete und Berni, die zwar im Berufsleben gestandene Männer sind, ihren Frauen allerdings relativ wenig entgegenzusetzen haben. Kochen, waschen, bügeln und den Rest der Hausarbeit erledigen die drei Helden neben ihrem normalen Berufsleben, während sich ihre Ehefrauen ihrer Lieblingsbeschäftigung hingeben: der Erziehung ihrer Männer. Das hindert die drei allerdings nicht daran, wann immer es geht, den Nachtklub „Zum Klabautermann“ zu besuchen, in dem ihre weibliche Favoritin Carmen hinter der Bar steht. Doch so ganz lässt sich ihr Doppelleben nicht trennen, und als sich Frauenheld und Macho Richie als bester Kumpel der Drei sich auch noch vornimmt, seine Freunde aus dem Joch der heimischen Unterdrückung zu befreien, gerät die Situation zunehmend aus dem Ruder. „Da bleibt kein Auge trocken“, verspricht das Theaterteam.

Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Vor jeder Vorstellung bietet das Landgasthaus Rosken ein Schnitzelbuffet an. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 05458 650 oder per E-Mail an info@landgasthaus-rosken.de.