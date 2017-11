Ladendieb wird gleich viermal in Lingen erwischt

hi Lingen. Ein nach Polizeiangaben amtsbekannter Mann ist am Montagabend in Lingen gleich mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt worden. Gegen ihn gestellte Anzeige interessierten ihn offenbar wenig. Am frühen Montagabend wurden die Lingener Beamten zunächst zur New Yorker Filiale in die Lookentorpassage gerufen. Mitarbeiter hatten den 28-Jährigen dort erwischt, als er zwei Jeanshosen stehlen wollte. Eine der Hosen hatte der Dieb nach der Anprobe gleich anbehalten. Die gerufenen Polizisten nahmen die Strafanzeige auf, danach wurde der Mann entlassen. Nur etwa eine halbe Stunde später musste die Polizeistreife dann erneut zu einem Einsatz in die Passage fahren. Der offenbar wenig geläuterte 28-Jährige hatte der Polizei zufolge sein Glück nun in gleicher Weise in der C&A Filiale versucht. Hier wurde er dabei ertappt, als er gerade zwei Pullover, zwei Jeans und eine Jogginghose stehlen wollte. Der Versuch endete mit Strafanzeige Nummer zwei.

Noch am selben Abend wurde der zweifache Ladendieb dann mit einer Schlüsselbeinfraktur ins Bonifatius Hospital eingeliefert. Er war nach eigenen Angaben mit einem Bekannten in Streit geraten. Die Verletzung habe er durch dessen Schläge und Tritte erlitten.

Im Krankenhaus setzte die Diebstahlsserie dann fort: Der 28-Jährige entfernte sich unerlaubt von seiner Station und betrat die Umkleidekabine des Personals. Hier entwendete der verletzte Dieb eine Stange Zigaretten aus einem Spind. Zu seinem Pech wurde er auch dabei erwischt: Als die Krankenhausmitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurden, fiel der Verdacht schnell auf den mittlerweile im Krankenzimmer liegenden 28-Jährigen. Die verständigten Polizeibeamten fanden die Zigaretten später neben dem Krankenbett des Mannes – Anzeige Nummer drei! Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten noch einen Makita Akkuschrauber, eine Akku LED Leuchte sowie unterschiedliches Makita Zubehör. Bei den Beamten besteht der Verdacht, dass auch diese Gegenstände aus einem Diebstahl stammen. Innerhalb von etwa zwölf Stunden fertigte die Polizei aus Lingen damit insgesamt vier Diebstahlsanzeigen gegen den 28-Jährigen. Dazu kommt eine Körperverletzungsanzeige, in der er als Opfer geführt wird. Zeugen, die Angaben zu dem aufgefundenen Werkzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.