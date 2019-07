Kunstkreis Meppen vermisst Frosch aus Bentheimer Sandstein

Meppen Das Kunstzentrum an der Koppelschleuse in Meppen ist ein beliebtes Ziel von Spaziergängern. Dies liegt zum einen an der schönen und reizvollen Lage am Wasser, zum anderen daran, dass man hier die Entstehung von Kunst miterleben oder Kunstwerke in einer Freilichtgalerie bewundern kann. Doch nun ist eine öffentlich zugängliche Skulptur verschwunden: ein Frosch, der ein Weinglas hält. Christel Wilms, Organisatorin der Bildhauergruppe am Kunstkreis Meppen, befürchtet, dass die Skulptur aus Bentheimer Sandstein entwendet wurde. „Am Tag vor Pfingsten war der Frosch noch da, am Tag nach Pfingsten war er weg“, berichtet sie.

In Sachen des verschwundenen Frosches wurde auf Wunsch des Künstlers bis jetzt keine Anzeige erstattet. Auch hatte der Kunstverein den Diebstahl der Skulptur bislang geheim hegalten. Begründet wird dies vom Verein mit dem Argument, dass Ende Juli Ende Juli die Bildhauerakademie an der Koppelschleuse beginnt, bei der viele Künstler im Freien an ihren Werken arbeiten. In diesem Zusammenhang befürchtet, dass sich der Vorfall wiederholen könnte.

Die verschwundene Skulptur ist etwa 30 mal 40 Zentimeter groß, und ihr Gewicht beträgt um die 35 Kilogramm. Sollte jemand etwas über den Verbleib des Frosches aus Bentheimer Sandstein wissen, kann er sich direkt an den Meppener Kunstkreis unter Tel. 05931 7575 wenden.