Empfehlung - Kunst aus Nordhorn: Im Mittelpunkt steht das Abendmahl

Als Pfarrer Ralf Krüger vor 21 Jahren seinen Dienst in der Gustav-Adolf-Gemeinde in Meppen antrat und sich dort umsah, war das große Altarbild in der Kirche das Erste, was ihm auffiel. Daran erinnert er sich auch heute noch sehr genau. Das lag zuerst einmal an dem Kunstwerks selbst, das der Nordhorner Bildhauer Jo Klose vor mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen hat. Aber es waren bei Pfarrer Krüger auch ganz persönliche Gründe. Denn mit Kunst in der Kirche hatte er seine Erfahrungen. Nicht nur gute…