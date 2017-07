Kuh misshandelt: Polizei sucht Mann nach Tierquälerei

gn Papenburg. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag gegen 5.00 Uhr Zutritt zu einem Kuhstall in der Russellstraße in Papenburg verschafft, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Diese Person quälte dann die in dem Stall befindlichen Kühe offensichtlich deutlich. Konkrete Angaben werden dazu aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht“, sagte ein Polizeisprecher.

Als der Mann vom Landwirt bei seiner Tat entdeckt wurde, gelang ihm nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung die Flucht in unbekannte Richtung. Auf der Flucht ließ er seine Jacke zurück. Es handelt sich um eine schwarze Jacke der Marke „Canda“ (C&A) in Größe 62.

Der Tatverdächtige wird entsprechend groß beschrieben und soll zwischen 50 und 55 Jahre alt sein und sehr kurzes Haar – möglicherweise eine Glatze – tragen. Er wird laut Polizei als „südeuropäisch mit gebräunter Haut“ beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961 9260 mit der Polizei Papenburg in Verbindung zu setzen.