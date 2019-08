Empfehlung - Künftiges Kreuzfahrtschiff erhält „SkyDome“ in Papenburg

Papenburg Der sogenannte „SkyDome“ der „Iona“ ist eine komplette Neuentwicklung. Auf einer freitragenden Kuppel in Ellipsenform mit mehr als 40 Metern Länge sind dreieckige Scheiben montiert. Die insgesamt 340 Glaselemente haben Kantenlänge von teilweise mehr als drei Meter. Ob das Vorhaben gelingt, liegt vor allem am Wetter. Geplant ist es, der Iona am Nachmittag ihren Skydome aufzusetzen. An Bord der „Iona“, die für die britische Reederei P&O Cruises entsteht und das größte Kreuzfahrtschiff für den britischen Markt wird, wird unter dem „SkyDome“ ein Pool entstehen. Abends wird der Bereich nach Angaben der Reederei zu einem Veranstaltungsort unter anderem für Luftakrobatikaufführungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kuenftiges-kreuzfahrtschiff-erhaelt-skydome-in-papenburg-310889.html