Kühlanhänger kippt auf B70 bei Lingen um

Lingen Die Ortsumgehung in Lingen musste am Sonntag für Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden, weil ein Kühlanhänger auf die Seite gekippt war. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen und dem Kühlanhänger von Nordhorn kommend in Richtung Meppen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Gespann von der Straße ab. Er fuhr zunächst auf einen Grünstreifen und kam dann in Schleudern. Dabei drehte sich der schwere Kühlanhänger und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kuehlanhaenger-kippt-auf-b70-bei-lingen-um-329879.html