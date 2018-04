Empfehlung - Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf liest im Knast

gn Lingen. Nahbar, freundlich, fast schon komplizenhaft – so zeigte sich Klaus-Peter Wolf in der JVA Lingen. Der Autor, der auch schon Lingen in seinen Romanen auftauchen ließ, kam für zwei Stunden, um besonders literaturinteressierten Insassen, die sich fleißig in der anstaltseigenen Bücherei bedienen, ein besonderes Erlebnis zu bieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/krimi-autor-klaus-peter-wolf-liest-im-knast-232330.html