Kreisverkehr in Geeste soll bis 2020 Jahr fertig sein

Wenn an der Einmündung der Landesstraße 48 in die L 67 in Dalum 2020 ein Kreisverkehr gebaut wird, ist voraussichtlich mehrere Monate lang mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bis Ende kommenden Jahres soll der Kreisel fertig sein.