Empfehlung - Kreisbrandmeister berichtet über Einsatz beim Moorbrand

Nordhorn/Meppen Fünf Fahrzeuge mit jeweils sechs Mann sollten ursprünglich am Mittwoch vergangener Woche nach Meppen ausrücken. Doch noch am Vorabend folgte ein Anruf: die gesamte Bereitschaft muss ausrücken. Gegen 13 Uhr fuhren rund 140 Feuerwehrleute, aufgeteilt in vier Züge (Wassertransport, Wasserförderung, Hilfeleistung und Verpflegung/Logistik), ins Brandgebiet der Wehrtechnischen Anlage für Waffen und Munition 91 (WTD)in Meppen. Das berichtete Uwe Vernim, Kreisbrandmeister der Grafschaft Bentheim, dem Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung des Landkreises. „Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Schnelligkeit wir einsatzbereit sind“, lobte Stefanie Geiger, Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung beim Landkreis. Erst am folgenden Sonntagmorgen war der Einsatz beendet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kreisbrandmeister-berichtet-ueber-einsatz-beim-moorbrand-258136.html