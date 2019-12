Empfehlung - Kreis Emsland jetzt Wasserstoffregion

Berlin/Lingen Die Gewinner des Wettbewerbs „HyLand– Wasserstoffregionen in Deutschland“ sind jüngst in Berlin von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, verkündet worden. Der Landkreis Emsland wurde als eine der Vorreiter- und Leuchtturmregionen ausgezeichnet, die künftig die Anwendung von Wasserstoff auf den Ebenen Wirtschaft, Mobilität und Energieversorgung in den einzelnen Regionen vorantreiben und damit auf breiter Ebene auch mit Außenwirkung demonstrieren werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kreis-emsland-jetzt-wasserstoffregion-335456.html