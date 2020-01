/ Lesedauer: ca. 4min Kramp-Karrenbauer in Lingen: „Kraftanstrengung notwendig“

Die CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Samstag in Lingen zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerufen, damit Deutschland auch in zehn Jahren eine führende Wirtschaftsnation und ein sicheres Land ist.