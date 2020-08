Konzert von Heinz Rudolf Kunze in Lingen auf März verschoben

Lingen Das für den 1. Oktober im Theater an der Wilhelmshöhe geplante Solokonzert „Wie der Name schon sagt“ von Heinz Rudolf Kunze wird coronabedingt auf Donnerstag, 4. März, verlegt. Wie der Veranstalter bekannt gibt, behalten alle bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit. Im Falle einer Verhinderung werden die Kunden gebeten, sich mit der jeweiligen Vorverkaufsstelle (Eventim, Reservix und der Lingener Tourist-Information) in Verbindung zu setzen. Sie erhalten dann einen Gutschein für eine Ersatzveranstaltung.

„Heinz Rudolf Kunze erfindet sich nach über 30 Jahren auf der Bühne noch einmal ganz neu. Akustisch und so persönlich wie nie präsentiert er sich in seinem neuen Soloprogramm“, heißt es von den Veranstaltern. Der Musiker zählt seit rund 40 Jahren zur deutschen Rockpoeten-Szene und kündigt für sein neues Soloprogramm seine größten Hits, aber auch musikalische Raritäten und Lieblinge, Geschichten und lustige Anekdoten an und verspricht alte und neue Songs im neuen Gewand.