Empfehlung - Kommentar: Bischöfe konnten Erwartungen gar nicht erfüllen

Lingen Montagabend, 18.30 Uhr in der großen St. Bonifatius Kirche im Herzen von Lingen. 66 Würdenträger der Deutschen Bischofskonferenz ziehen mit ihren roten und purpurnen Gewändern in das fast überfüllte Gotteshaus ein. Ein glanzvolles Bild, das an frühere Tage erinnert. Doch dieses Bild aus der katholischen Kirche hat schwere Risse, hässliche Risse, schmerzhafte Risse. Im Vorraum der Kirche steht schweigend eine Gruppe von Menschen aus Hagen am Teutoburger Wald. In ihren Händen halten sie Transparente. „Kirche, mach unseren Glauben nicht kaputt“, „Frauen in alle Weiheämter“, „Ehe für alle“ und „Pflichtzölibat abschaffen“ steht darauf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kommentar-bischoefe-konnten-erwartungen-gar-nicht-erfuellen-286921.html