Kollision: Motorradfahrer bei Handrup tödlich verletzt

gn Handrup. Am Mittwochmorgen ist es auf der Lengericher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 25-jähriger Mann aus Bippen wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 7.30 Uhr war der 21-jährige Fahrer eines Treckers mit Anhänger aus Lengerich kommend auf die Bahnhofstraße in Richtung Handrup unterwegs. Als er nach links in Richtung Wettrup abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kraftrad prallte gegen die Frontschaufel des Treckers. Der 25-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das Motorrad hatte nach dem Aufprall Feuer gefangen und musste durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Für die Unfallaufnahme durch die Polizei waren die L60 (Lengericher Straße) und K323 (Bahnhofstraße) bis mittags gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kollision-motorradfahrer-bei-handrup-toedlich-verletzt-232149.html