Empfehlung - Kokain, Flugzeug und Harley bei Dealern sichergestellt

Werlte/Surwold. Bereits am 20. Dezember 2017 haben Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück im nördlichen Landkreis Emsland vier Wohnungen, ein bewaldetes Grundstück und eine Lagerhalle durchsucht. Betroffen waren ein fleischverarbeitender Betrieb in der Stadt Werlte und ein Wohnhaus in Surwold. Unterstützt wurden die Ermittler dabei auch von einer SEK-Einheit der Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kokain-flugzeug-und-harley-bei-dealern-sichergestellt-221367.html