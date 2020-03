Empfehlung - Klose-Ausstellung „Globales Leiden“ im Windthorst-Haus

Lingen/Nordhorn Die Eröffnung der Ausstellung des Grafschafter Altmeisters mit Skulpturen und Holzreliefs ist am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr in der Katholisch-Sozialen Akademie an der Gerhard-Kues-Straße 16 in Lingen-Holzhausen. Eine Einführung gibt Dr. Michael Reitemeyer. Die Ausstellung ist bis zum 21. Mai während der Öffnungszeiten der Rezeption im Hauptgebäude des Ludwig-Windthorst-Hauses zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/klose-ausstellung-globales-leiden-im-windthorst-haus-346291.html