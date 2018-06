Klicktipp: Auf Streife mit dem Lingener Stadtpolizisten

Lingen Polizeihauptkommissar Norbert Tenger ist in Lingen vor allem als der „Citycop“ bekannt, heißt es in einem Video, das die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim nun veröffentlicht hat. Denn während seines Dienstes hält es ihn selten in seinem Büro. Viel lieber geht er in der City auf Streife – und wenn es nur darum geht, die Bürger mit einem „freundlichen Moin“ zu begrüßen.

