Kleinstadtfestival mit zwölf Bands im Meppener Emsbad

Wer beim Wort „Kleinstadt“ an Langeweile und hochgeklappte Bürgersteige denkt, liegt in Meppen definitiv falsch! Denn am Sonnabend können sich Interessierte vom Gegenteil überzeugen. Dann startet das erste „Kleinstadtfestival“.