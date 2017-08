Kleinkind schlägt Einbrecher in Lingen in die Flucht

gn Lingen. Ein bislang unbekannter Täter ist am späten Dienstagabend in eine Doppelhaushälfte am Kösterhook im Lingener Stadtteil Baccum eingedrungen. Er brach vermutlich gegen etwa 23.45 Uhr die Haupteingangstür auf und betrat das Gebäude. Ein im Kinderzimmer schlafendes zweijähriges Mädchen wurde vermutlich durch die Geräusche geweckt und begann zu schreien. Die Eltern des Kindes wurden dadurch ebenfalls wach. Sie hörten, wie jemand das Haus verließ und über den Hof flüchtete. Nach Angaben der Polizei konnte der Einbrecher vermutlich keine Beute machen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen zu unter melden 0591 870 zu melden.

