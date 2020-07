„Kleiner Lingener Sommer“ bietet Kleinkunst und Musik

Lingen Der „Kleine Lingener Sommer“ geht mit zwei Veranstaltungen in die nächste Runde. Die Musiker Jennifer Schotter und Jakob J. Lübke werden am Freitag, 31. Juli, um 19, 20 und 21 Uhr im Amtsgerichtshof mit Liedern aus dem Popbereich den Feierabend einläuten. Jennifer Schotter, vielen bekannt als Vorsitzende des Jugend-Musik-Kollegs, ist Frontsängerin der Big Band „Headless“ aus Lathen und der Band „Mix“ aus Lingen. Zudem präsentiert sie ihr stimmliches Talent als Solosängerin auf Hochzeiten, Taufen, Trauerfeiern und Events. Jakob J. Lübke ist Berufsmusiker aus Osnabrück. Er ist sowohl mit seiner Band „Five on the Floor“, welche auch jährlich bei der Absolventenfeier der Hochschule in Lingen auftritt, unterwegs, als auch solo als Hochzeits- und Eventmusiker. Neben dem Gesang spielt Lübke Gitarre, Bass und Klavier.

Zwei Tage später, am Sonntag, 2. August, um 15, 16 und 17 Uhr, geht es im Park Wilhelmshöhe mit einer Kleinkunst- und Varieté-Show für die ganze Familie weiter. Multitalent „Monsieur Agon“ sorgt als Jongleur, Kleinkunstpreisträger und Conférencier für gute Laune bei Groß und Klein. Der „falsche Franzose“ aus dem hohen Norden lebte lange Zeit in Berlin, Paris und Worpswede, bevor er vor zwei Jahren an den Ort zurückkehrte, wo er zur Schule gegangen ist – nach Lingen. „Der Veranstaltungsort im Kulturpark Wilhelmshöhe wurde bewusst gewählt, hat er sich doch im Rahmen der Welt-Kindertheater-Feste mit seinem Spielplatz als besonders geeignet für Kinder herausgestellt“, heißt es vonseiten der Stadt Lingen.

Die Veranstaltungen des „Kleinen Lingener Sommers“ sind kostenlos, für die jeweils halbstündigen Veranstaltungen werden jedoch Karten – maximal zehn pro Person – benötigt. Sie sind auf www.lingen.de erhältlich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass auf dem Gelände eine Mund-Nase-Maske zu tragen ist.