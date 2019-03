Empfehlung - Kleiner Junge findet Bombensplitter auf Lingener Terrasse

Lingen Kalkmann und Geber, die in einer Penthousewohnung an der Lindenstraße nahe dem Alten Hafen wohnen, können den Fund von Bennet zunächst nicht einordnen. „Ich habe zuerst gar nicht kapiert, was er da anschleppt“, sagt Geber. Doch dann kommt ihm und seiner Lebensgefährtin eine Vermutung, um was es sich bei dem Fund ihres zweieinhalb Jahre alten Sohns handelt: einen Splitter des am 31. Januar kontrolliert gesprengten Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Thomas Bleicher, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen, bestätigt die Vermutung der beiden. „Bei diesem Metallsplitter handelt es sich definitiv um einen Bombensplitter aus der Sprengung“, sagt der Experte, nachdem er Bilder des Metallstücks gesehen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kleiner-junge-findet-bombensplitter-auf-lingener-terrasse-285602.html