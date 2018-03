Empfehlung - Kleiner Fisch wird zur großen Plage in der Ems

Lingen. Es ist immer eine Art Überraschung, was am Haken ist, wenn ein Fisch angebissen hat. Sind es dann aber innerhalb weniger Stunden Hunderte Fische einer Art, bereitet das Anglern Sorge. Das lässt sich seit geraumer Zeit im Emsland beobachten, seit Angler ein vermehrtes Auftreten von sogenannten Schwarzmundgrundeln in der Ems und den Kanälen feststellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kleiner-fisch-wird-zur-grossen-plage-in-der-ems-228285.html