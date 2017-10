Empfehlung - Kleinbus in Flammen: Zwei Schwerverletzte, A30 gesperrt

Salzbergen. Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 30: Zwischen den Anschlussstellen Rheine-Nord und Salzbergen ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Kleinbus auf einen VW Golf aufgefahren. Infolge der Kollision ging der Kleintransporter in Flammen auf. Ersthelfer retteten den Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Auch der Fahrer des VW Golf wurde schwer verletzt. Ein zweiter Rettungshubschrauber brachte ihn ebenfalls in ein Krankenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kleinbus-in-flammen-zwei-schwerverletzte-a30-gesperrt-212766.html