Kleinbus fährt in Emsbüren frontal gegen Baum

Ein 40-jähriger Mann aus Lingen hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Emsbüren-Gleesen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er war als Beifahrer in einem Kleinbus unterwegs, der frontal gegen einen Baum fuhr.