Empfehlung - Kirche und die soziale Medien: Fachtag mit Bischofs-Impuls

Lingen Verantwortliche aus katholischen Kirchengemeinden und Verbänden sind am Samstag, 29. Februar, zum 2. Diözesanen Medientag im Bistum Osnabrück eingeladen. Der Fachtag findet von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen statt. Verschiedene Workshops beschäftigen sich unter anderem mit der Darstellung in Sozialen Medien, Design-Grundlagen oder Fragen des Datenschutzes in der Öffentlichkeitsarbeit. Ein inhaltlicher Impuls von Bischof Dr. Franz-Josef Bode wird die Kooperationsveranstaltung von Bistum, LWH, Kirchenbote, pfarrbriefservice.de und Diözesancaritasverband eröffnen. Der Teilnahmebeitrag inklusive Verpflegung beträgt 10 Euro. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0591 6102-203 oder unter www.lwh.de/medientag20.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kirchliche-oeffentlichkeitsarbeit-thema-eines-fachtages-343074.html