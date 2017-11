Empfehlung - Kiosk-Betreiber Frilling als Wachstumschampion geehrt

Lingen. Frilling sitzt in seinem Büro an der Schwedenschanze. Vor ihm liegt ein Heft. Es ist „Focus Business“, ein Wirtschaftsmagazin. Die 500 Wachstumschampions 2018 sind in dem Magazin aufgeführt. Unter ihnen ist Frilling. 80 Prozent jährliches Wachstum – genau das war der Punkt, den Frilling auf den Platz 98 der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland katapultiert hat. 505000 Euro betrug sein Jahresumsatz 2013, knapp drei Millionen Euro bereits 2016.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kiosk-betreiber-frilling-als-wachstumschampion-geehrt-213554.html