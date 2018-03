Empfehlung - Kernkraftwerk evakuiert: „Anlage war nicht unbeaufsichtigt“

Lingen. Es war der 19. Februar 2018, als die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Emsland (KKE) um kurz nach 8 Uhr die Mitteilung erhielten, dass das Kernkraftwerk geräumt werden muss. Der Grund: ein „Renegade-Voralarm“. „Renegade“ bezeichnet die Situationen, in denen möglicherweise ein Luftfahrzeug aus terroristischen oder anderen Motiven als Waffe verwendet werden könnte. In solchen Fällen erhalten alle deutschen Kernkraftwerke einen Voralarm. Ausgenommen sind laut dem Bundesinnenministerium Kernkraftwerke in der Stilllegung ohne nukleares Inventar. Dieser Voralarm ging am 19. Februar auch im Kernkraftwerk in Lingen ein, nachdem nach aktuellem Stand ein Pilot einer Lufthansa-Maschine statt des Notsignals für Funkprobleme den Code für eine Flugzeugentführung eingegeben hatte – ein Tippfehler. Per Lautsprecher wurden Mitarbeiter aufgefordert, das Gelände zu verlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kernkraftwerk-evakuiert-anlage-war-nicht-unbeaufsichtigt-227582.html