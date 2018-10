Empfehlung - Keine uranhaltige Munition auf der WTD in Meppen

Meppen So habe es am Freitag nur noch vereinzelte Glutnester gegeben. Der CH 53 Transporthubschrauber der Luftwaffe, der den Brand aus der Luft mit Löschwasser bekämpfte, verließ gestern das Emsland. „Es finden weiter Aufklärungsflüge mit Drohnen der Bundeswehr statt“, heißt es in dem Tagesbericht. Zudem seien bislang in der eigens eingerichteten Schadensannahmestelle 48 Anfragen eingegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/keine-uranhaltige-munition-auf-der-wtd-in-meppen-259291.html