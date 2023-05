Keine Rente: Witwe von Corona-Totem aus dem Emsland kämpft weiter

Eine 57-Jährige aus dem Emsland ist nach dem Tod ihres Mannes in Folge einer Corona-Infektion mit einer Klage auf Hinterbliebenenrente gescheitert. Warum sie Widerspruch gegen das Urteil gelegt hat und wie sie auf die vergangenen zwei Jahre zurückgeblickt, hat die Witwe uns erzählt.

Auch mehr als zwei Jahre nach der Corona-Infektion ihres Mannes Ende Januar 2021 auf einer Baustelle in Baden-Württemberg und dem Tod des 58-Jährigen Anfang Februar 2021 im Bonifatius-Hospitals in Lingen beschäftigt der Fall die Witwe stark. „Mir geht es ums Prinzip, nicht um das Geld“, betont die Emsländerin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Corona-Infektion während des harten Lockdowns 2021

Jeder, mit dem sie darüber spricht, sagt ihr, dass ihr verstorbener Mann sich nur während der Arbeit angesteckt haben kann. „In Deutschland galt im Januar 2021 ein harter Lockdown. Alle Geschäfte waren geschlossen, es gab keine Veranstaltungen. Daran haben wir uns auch strikt gehalten“, sagt die Witwe.

Ihr Mann arbeitete als Polier für eine Straßenbaufirma aus Rheine. „Er war dort sehr anerkannt, hat sich stetig hochgearbeitet und hat sich dort sehr wohlgefühlt“, erzählt seine Frau. Aufträge führt die Firma in ganz Deutschland aus. In Baden-Württemberg galt es, in einem Logistikzentrum eines Lebensmittelhändlers Rampen für Lkw zu sanieren beziehungsweise zu erweitern.

Region in Baden-Württemberg galt als Corona-Hochrisikogebiet

„Die Arbeiten befanden sich kurz vor dem Abschluss. Weil ein Termin einzuhalten war, ist mein Mann mit zwei Kollegen runtergefahren“, erzählt die 57-Jährige. Die Region im Südwesten Deutschlands, in der sich die Baustelle befand, galt zu der Zeit als Hochrisikogebiet mit vielen Corona-Infektionen. Dennoch war es für Geschäftsreisende möglich, in einem Hotel zu übernachten.

In dem Hotel hätten sich auch alle an die Hygienevorschriften gehalten, habe ihr Mann erzählt, sagt die Emsländerin. In dem Logistikbetrieb aber wohl eher weniger. „Lkw-Fahrer aus ganz Europa gingen dort jeden Tag ein und aus. Mein Mann hat zwar überwiegend draußen gearbeitet, dennoch hat er sich wahrscheinlich bei einem Lkw-Fahrer angesteckt oder einem Lieferanten von Baumaterialien“, glaubt die Witwe.

Warn-App des Verstorbenen zeigte mehrfach Kontakte mit Infizierten an

Gleich mehrfach habe die Corona-Warn-App ihres Mannes während des Aufenthalts in Baden-Württemberg Alarm geschlagen und vor Begegnungen mit positiv getesteten Menschen gewarnt. Belegen konnte die Witwe vor dem Sozialgericht indes weder eine Ansteckung in dem Hotel, noch auf der Baustelle in dem Logistikzentrum.

„Sowohl die Richterin, als auch die Rechtsanwältin der Berufsgenossenschaft haben zwar gesagt, dass eine Infektion dort wahrscheinlich ist, aber einen Beweis hatte ich nicht“, sagt die Witwe. Als Beweis hätte vor dem Sozialgericht Osnabrück ein Positiv-Test einer Kontaktperson gelten können oder ein amtlich festgestelltes, größeren Ausbruchsgeschehen in dem Betrieb oder dem Hotel.

Allerdings, betont die Witwe: Testmöglichkeiten seien Anfang Januar 2021 noch nicht so gut verfügbar wie später gewesen. Üblich waren PCR-Tests, die bei Symptomen gemacht werden konnten. Allerdings drohte Infizierten eine zehntägige Quarantäne, was einige Lkw-Fahrer, die oft selbständig aktiv sind, davon abgehalten haben könnte, zum Arzt beziehungsweise zum PCR-Test zu gehen.

Frau steckte sich selbst auch mit Corona an

Mit einer Vor-Ort-Recherche unter den Lkw-Fahrern hätte die Witwe möglicherweise einen Infizierten, der ihren Mann angesteckt haben könnte, ausfindig machen können. „Aber das hätte sofort passieren müssen. Die Ablehnung der Berufsgenossenschaft erfolgte allerdings erst einige Monate nach dem Tod. Ich wäre dazu seelisch aber ohnehin nicht in der Lage gewesen“, betont die Emsländerin.

Sie steckte sich bei ihrem Mann selbst mit Corona an, war wochenlang nicht belastbar und erholte sich, unter anderem in einer Reha, nur langsam. Hinzu kam die Trauer, die bis heute anhält.

Ihr verstorbener Mann und seine beiden Kollegen hätten vor Ort ein Bautagebuch geführt, berichtet die Witwe. In diesem seien sämtliche Kontakte zu Lieferanten oder Fremdfirmen festgehalten worden. Die Einträge seien von der Berufsgenossenschaft aber eher halbherzig überprüft worden. „Die BG hat vor der ersten Ablehnung meines Antrags sogar die falsche Woche geprüft“, erklärt die Klägerin.

Fall wird bald vor dem Landessozialgericht verhandelt

Nichts kommen lässt die Witwe derweil auf die Straßenbaufirma, bei der ihr Mann beschäftigt war. „Der Personalleiter war jederzeit ansprechbar und hat uns alle Informationen, die wir angefragt haben für den Prozess, auch umgehend zukommen lassen“, sagt der Sohn des Verstorbenen, der seine Mutter beim juristischen Weg unterstützt hat.

Trotz der rechtlich schwierigen Lage will die 57-Jährige nicht aufgeben. Sie hat den Sozialverband Deutschland (SoVD) eingeschaltet und einen neuen Rechtsanwalt engagiert. Er hat inzwischen Widerspruch gegen das Urteil des Sozialgerichts eingelegt. Damit wird der Fall vor dem Landessozialgericht in Celle landen. Mit einer Entscheidung rechnet die Betroffene aber erst in einigen Monaten.

Viel Zuspruch von anderen Betroffenen erhalten

Die Witwe hat nach der ersten Berichterstattung viel Zuspruch von Menschen erhalten, die ebenfalls mit Berufsgenossenschaften gestritten haben. So meldete sich eine 82-Jährige aus dem mittleren Emsland, die nach eigenen Angaben rund 20 Jahre um eine Anerkennung eines Arbeitsunfalls ihres Mannes gekämpft hat, der in der Chemiebranche aktiv war. Sie einigte sich am Ende auf einen Vergleich mit der BG.

Einen solchen kann sich auch die Witwe des an Corona verstorbenen Emsländers vorstellen. Aber sie betont im Gespräch noch einmal, dass es ihr nicht um das Finanzielle geht, sondern ums Prinzip. „Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass sich mein Mann während der Arbeit angesteckt hat“, sagt sie.