„Keine Gefahr“ nach Laborbrand in Atomfabrik

Lingen In der Brennelementefabrik ANF in Lingen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Eine erste Meldung, nach der die nukleare Fertigung des Unternehmens betroffen war, bestätigte sich nicht. Nach Angaben von ANF, Feuerwehr und Polizei war das Feuer in einem Labor ausgebrochen. Dort brannte es auf einer Fläche von 40 mal 40 Zentimetern.

Gegen 21.15 Uhr war der Brand, der im Labor zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte, gelöscht. Zuvor hatten die Rettungskräfte die Gefahrenlage sorgsam abgeschätzt. Eine Gefährdung für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte Jürgen Krämer mit, stellvertretender ANF-Betriebsleiter. Messungen der Polizei und der Feuerwehren hätten belegt, „dass keine Schadstoffe freigesetzt wurden“, ergänzte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Labor war während des Brandes evakuiert worden. Es gab keine Verletzten.

Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute aus dem Emsland, der Grafschaft und dem Osnabrücker Land im Einsatz. Vor Ort war unter anderem das Dekontaminationsfahrzeug der Feuerwehr Schüttorf, auch ein Messwagen der Feuerwehr Nordhorn eilte nach Lingen.

Die Firma ANF liefert Brennelemente mit Uran unter anderem an Reaktoren in belgischen Atomkraftwerken. Das Unternehmen war erst in dieser Woche in die Schlagzeilen geraten, weil es zu zwei meldepflichtigen Ereignissen gekommen war. Atomkraftgegner forderten daraufhin erneut die Schließung des Unternehmens. ANF gehört zum französischen Konzern Framatome und beschäftigt in Lingen knapp 400 Mitarbeiter.

