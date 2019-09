Empfehlung - Kater verletzt und mit Benzin übergossen

Emsbüren Wie die Polizei mitteilt, lief bereits am 25. August einer Emsbürener Bürgerin in Leschede ein junger schwarzer Kater zu. Das Tier roch zu diesem Zeitpunkt stark nach Benzin. Weil der Kater nach Angaben der Frau total scheu und ängstlich war, gelang es erst am folgenden Tag, diesen einzufangen. Eine tierärztliche Behandlung war erforderlich. Die Fellverschmutzungen machten eine Rasur des Tieres unumgänglich. Der Arzt stellte dabei eine zuvor nicht sichtbare Kopfverletzung bei dem Kater fest. Vermutlich sei diese auf einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand zurückzuführen, teilte die Polizei mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kater-verletzt-und-mit-benzin-uebergossen-316492.html