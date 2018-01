Empfehlung - Kanne Group Investment AG baut Café- und Hotelsektor aus

Heede. Außer 18 neuen Cafés, die unter anderem in Berlin, München und Frankfurt am Main entstehen sollen, hat die Gruppe elf Hotelprojekte in Planung, wie Unternehmenschef Hermann Kanne erklärt. Die Gruppe hat sich vor allem in der Krankenhaus-Gastronomie einen Namen gemacht. „Da sind wir in Deutschland Marktführer“, betont Kanne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kanne-group-investment-ag-baut-cafe-und-hotelsektor-aus-222876.html