Käufer findet Foto seines Großvaters in altem Schreibtisch

Twist Als Hake für seinen Arbeitsbereich in seinem Haus in Adorf einen alten Schreibtisch kaufen wollte, bekam er von seiner Ehefrau einen Tipp. Sie hatte im Internet eine Kleinanzeige der Familie Krüssel aus Hebelermeer gesehen. Man war sich schnell handelseinig, aber beim Ausräumen der Schubladen erlebten Hakes und Krüssels eine Überraschung: Das Bodenbrett in einem Fach wies Stempelabdrücke auf, die auf die bis 1974 selbstständige Gemeinde Hebelermeer hinwiesen. Und Dirk Hake fand unter den Papieren das Gedenkblatt seines 1979 verstorbenen Großvaters Johann Bernhard Hake, das bei dessen Beerdigung verteilt worden ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/kaeufer-findet-foto-seines-grossvaters-in-altem-schreibtisch-280661.html