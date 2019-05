Käferfreunde Emsland treffen sich am Wochenende in Geeste

Geeste Rund um den VW-Käfer dreht sich am kommenden Wochenende alles, wenn die Käferfreunde Emsland zum 20. Treffen an den Speichersee in Geeste einladen. Rund 300, teils historische Fahrzeuge werden auf dem Gelände erwartet, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Den Auftakt des Treffens wird am Freitag, 24. Mai, die Party mit der Band „Die Ärzte-boys“ aus Twist bilden, die mit „handgemachter Gute-Laune-Covermusik“, begeistern wollen, heißt es. Blues, Rockabilly, Rock’n’Roll und Countrysongs stehen am Sonnabend, 25. Mai, auf dem Programm, wenn „Reena & the Monarks“ ab 15 Uhr auftreten.

Darüber hinaus haben Autofans Gelegenheit, auf dem über einen Hektar großen Gelände historische Gefährte zu begutachten und Ersatzeile für ihre Käfer zu erwerben.