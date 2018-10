Empfehlung - JVA Lingen sucht Freiwillige fürs Gefängnis

Lingen Gesucht werden Ehrenamtliche für die JVA Lingen in der Kaiserstraße und deren Abteilungen in Damaschke und Groß Hesepe sowie die Untersuchungshaftabteilung und den offenen Vollzug in der Osnabrücker Schinkelstraße. „Es geht um ehrenamtliche Mitarbeit in vielfältigster Form“, erklärt der katholische Gefängnisseelsorger Frank Kribber. Dieses könne in der kirchlichen Arbeit, in Gesprächs- und Freizeitgruppen gezeigt werden. Suse Rosch, Sozialpädagogin in der JVA Damaschke, ergänzt: „Es gibt auch Ehrenamtliche, die Nachhilfe geben, Spielenachmittage für ältere Gefangene organisieren oder sie zu Kulturveranstaltungen begleiten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/jva-lingen-sucht-freiwillige-fuers-gefaengnis-260253.html