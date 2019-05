Jungs bedrohen Mädchen in Emsbüren mit Messer

Emsbüren Zwei Mädchen sind am Donnerstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr in Emsbüren von zwei Jungen mit einem Messer bedroht worden. Das berichtete die Polizei am Freitag. Laut der Mitteilung spielte sich die Tat in einer Gasse an der Straße Markt ab. „Sie saßen vor einem Malerbetrieb, als die Jungen sie nach einer Zigarette fragten und mit einem Messer bedrohten. Die Jungen waren zwischen zehn und zwölf Jahre alt und hatten blonde Haare. Einer trug eine Brille. Sie hatten ein oranges und ein grünes Fahrrad bei sich“, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter Telefon 05977929 210 zu melden.