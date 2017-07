Junge Uhus geraten immer wieder in Schwierigkeiten

Der Uhu-Nachwuchs in Haselünne gerät immer wieder in gefährliche Situationen. Zwei Uhus müssen nun im Tierpark Nordhorn aufgepäppelt werden. Experte Dr. Andreas Schüring erklärt, welchen Risiken die Tiere in der Stadt und auf dem Land ausgesetzt sind.