Jugendlicher soll zehn Brände gelegt haben

gn Lingen.Nach intensiven Ermittlungen gelang es den Ermittlern der Polizeiinspektion Lingen am Dienstagnachmittag einen 17-jährigen Jugendlichen aus Lingen in Neuenkirchen festzunehmen. Der bereits polizeibekannte Jugendliche steht im Verdacht, für eine Serie von zehn Brandstiftungen in Lingen verantwortlich zu sein, bei der seit dem 12. Juni dieses Jahres vorwiegend Abfalltonnen und Holzlager, die teilweise an Wohnobjekte angrenzten, angezündet worden waren. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück Mittwochabend mit.

Bei einer Brandstiftung am 27. August wurden zwei Personen verletzt und mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden. Der durch die Taten verursachte Sachschaden dürfte sich nach den vorläufigen Ermittlungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

Jugendliche gestehen Taten

Die Polizei Lingen konnte außerdem einen 14-jährigen Jugendlichen als weiteren Tatbeteiligten ermitteln. Dieser soll eingeräumt haben, an zwei der Brandstiftungen des 17-jährigen Beschuldigten beteiligt gewesen zu sein sowie eine weitere Brandlegung allein verübt zu haben. Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine geständige Einlassung in die Obhut seiner Eltern entlassen. Die Polizei informierte das zuständige Jugendamt über die vorgeworfenen Taten.

Der 17-jährige Hauptbeschuldigte soll nach seiner Festnahme sieben Brandstiftungen in Lingen eingeräumt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde er am Mittwochvormittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Lingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Ob die Beschuldigten über ihre bisherigen Geständnisse hinaus auch noch für weitere Taten verantwortlich sind, ist laut Staatsanwaltschaft Gegenstand der laufenden Ermittlungen.