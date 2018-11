Empfehlung - Jubiläumsband Emsländische Geschichte erschienen

Sögel Der amtierende Vorsitzende Paul Thoben gedachte eingangs des im Februar verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Willi Rülander, dem im Buch ein Nachruf gewidmet ist. Mit dem neuen Werk feiere, so Thoben, die Studiengesellschaft ein kleines Jubiläum, denn der aktuelle Band der „Blauen Reihe“ sei die 25. Ausgabe. Mit 517 Seiten und 13 Beiträgen sei es wieder ein umfangreiches, aber sehr lesenswertes Werk geworden. Anschließend stellten einige Autoren ihre Beiträge vor. Der ehemalige Sögeler Bürgermeister Heiner Wellenbrock schilderte die Vernichtung der starken jüdischen Gemeinde des Ortes durch die Nationalsozialisten und wie der Ort – wenngleich spät angefangen – mit vielen Aktionen und Gesten bemüht sei, die Erinnerung an die ermordeten Mitbürger wach zu halten. Anton Wiechmann aus Thuine informierte, wie er mit Mitstreitern das Schicksal von behinderten Frauen aus Südtirol erhellte, die unter der Obhut der Thuiner Franziskanerinnen die „Euthanasie-Aktion“ der Nationalsozialisten überlebten und bis an ihr Lebensende – teils bis in die 1990er-Jahre – im Raum Freren von ihnen betreut wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/jubilaeumsband-emslaendische-geschichte-erschienen-267311.html