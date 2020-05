James Blunt verschiebt Konzert erneut

Das Konzert von „James Blunt“, das ursprünglich am Freitag, 13. März, in der Emslandarena Lingen stattfinden sollte, wurde aufgrund des Covid-19 in den Herbst verschoben. Aufgrund der aktuellen Situation muss der Musiker das für den Herbst geplante Konzerte nun erneut verlegen. Das Konzert wird am Donnerstag, 8. April, nachgeholt. Bereits gekaufte Tickets behalten Gültigkeit.