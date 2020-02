Empfehlung - Internationaler Tag der Frau in Lingen

Lingen Das städtische Gleichstellungsbüro und das Lingener Frauenforum laden im Rahmen des Weltfrauentages zum internationalen Frauenfrühstück am Sonntag, 8. März, ein. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr in den Räumen der Tanzgalerie Lorenz statt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Besucherinnen erwartet neben einem interessanten und abwechslungsreichen Programm ein Fingerfood Buffet mit Köstlichkeiten aus aller Welt, das vom international besetzten Frauenforum vorbereitet wird. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/internationaler-tag-der-frau-in-lingen-344784.html