Empfehlung - Infomesse in der JVA: Leben nach dem Knast – wie geht das?

Geeste Josef B.* sitzt seit 2016 in der JVA Groß Hesepe ein. Er habe viel Mist in der Vergangenheit gebaut und wurde wegen räuberischer Erpressung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der 32-Jährige macht nach drei Jahren hinter Gittern einen geläuterten Eindruck. „Ich will raus hier“, sagt er. Der Knast habe ihn verändert. Es sei ein heftiger Denkzettel gewesen. Während der Haft habe er viel über sein Leben nachgedacht und sei zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht weiter gehen könne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/infomesse-in-der-jva-leben-nach-dem-knast-wie-geht-das-319980.html